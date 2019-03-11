البشير يؤكد اهتمام الدولة ببرامج اتحاد الشباب

أكد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير اهتمام الدولة ورعايتها لكافة برامج وخطط الاتحاد الوطني للشباب السوداني بما يستوعب طاقتهم.

ووصف الرئيس البشير، السودان بالأمة الشابة لزيادة نسبة عدد الشباب في تكويناته السكانية، لافتاً إلى أن تعطيل الشباب يهدد أي استراتيجية للدولة.

وتعهد رئيس الجمهورية خلال جلسة حوار مع المكتب التنفيذي للاتحاد بالقصر الجمهوري يوم الاثنين ، بتوفير الدولة للتمويل اللازم لكافة خطط وبرامج الاتحاد بما يوفر لها النجاح وسط المجتمعات، وتسهيل سبل الاستقرار الأسري لما بعد الزواج بتوفير السكن عبر مشروعات البناء الرأسي باعتباره الهاجس الأول لهم.

ووجه بالاهتمام بمراكز الشباب وتعزيز الثقافة الرقمية لديهم خاصة في مجالات الإعلام لمواكبة التطور العالمي ورعاية المبدعين من أجل تحقيق نتائج جيدة على المستوى الإقليمي والدولي.

ولفت إلى الدور المهم الذي يلعبه الشباب في تعزيز وتثبيت السلام باعتباره الهدف الرئيس الذي تتجه إليه الدولة عبر قرار الوقف الدائم لإطلاق النار، مشيراً إلى دور القوافل الشبابية التعليمية والصحية في هذا الصدد.

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إلى ذلك أوضح محمود أحمد محمد رئيس الاتحاد في تصريح صحفي، أن رئيس الجمهورية أطلع خلال اللقاء على خطة وبرامج الاتحاد للمرحلة المقبلة لكافة الأمانات والمؤسسات التابعة له.

وامتدح رئيس الاتحاد بحسب وكالة السودان للأنباء – قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الرسوم والضرائب المفروضة على التمويل الأصغر وتطبيق الصيغ الإسلامية في التمويل.

وأبان أن الرئيس البشير أثنى على الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد في كافة المجالات المجتمعية خاصة فيما يلي تخفيف أعباء المعيشة عبر الأسواق المخفضة.

وقال إن اللقاء تناول أهمية قيام مؤتمر لمناقشة قضايا الزواج وموافقة رئيس الجمهورية على رعاية تزويج 100ألف شاب وشابة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)