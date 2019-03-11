جهاز الأمن بالجزيرة يحذر من التلاعب بقوت المواطنين

التاريخ: 11-مارس-2019
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حذر جهاز الأمن والمخابرات الوطني بولاية الجزيرة من التلاعب بقوت المواطنين. وتوعد بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين. وأكد الجهاز دعمه لإنفاذ قرارات وموجهات رئاسة الجمهورية ودعم جهود حكومة الولاية.
وأعلن مدير الجهاز العميد أمن عماد عبدالرحيم، دعم جهاز الأمن والمخابرات الوطني لقرارات رئيس الجمهورية ومساندة حكومة الولاية وجاهزيتهم لحفظ الأمن والاستقرار والتعاون مع كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتهيئة المناخ السياسي.
وأشار عبدالرحيم، بحسب وكالة السودان للأنباء، إلى جهود الجهاز تجاه اتخاذ جملة من الإجراءات والضوابط لتعزيز جهود الدولة للاهتمام بمعاش الناس عبر مكافحة تهريب السلع المدعومة من دقيق ووقود. وقطع عبدالرحيم بأن تبرئة المتهمين بمحكمة الطوارئ بمدني جسد نزاهة القضاء السوداني.
وقال إن قانون الطوارئ ليس سيفاً مصلتاً على رقاب المواطنين، مشيراً لتوجيهات والي ولاية الجزيرة للاهتمام بمعاش الناس وفرض سيادة القانون.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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