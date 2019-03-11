البشير يرحب بمبادرة جامعة الخرطوم

رحب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، يوم الإثنين، بالمبادرة التي دفعت بها جامعة الخرطوم عبر منبر الحوار والسياسات بالجامعة، والخاصة بإيجاد حلول ومعالجات وإجراءات للوضع الراهن الذي تعيشه البلاد هذه الأيام.

وشهدت الساحة السياسية خلال الأيام المنصرمة بروز عدد من المبادرات الحزبية التي تحاول معالجة الشواغل السياسية والاقتصادية بالبلاد. وشهدت منابر الخرطوم عدداً من النقاشات حول هذه المبادرات. وتأتي مبادرة جامعة الخرطوم في هذا السياق.

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وأشاد رئيس الجمهورية خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري وفداً من أساتذة جامعة الخرطوم، بالدور الأصيل الذي تضطلع به الجامعة حيال القضايا والمستجدات.

وقال رئيس منبر الحوار والسياسات بجامعة الخرطوم أ.د. عبدالملك محمد عبدالرحمن، بحسب سونا – إن المنبر يضطلع بدراسة المستجدات التي تجابه البلاد ووضع الحلول الناجزة لها.

وأعلن عبدالرحمن عن استعداد جامعة الخرطوم وضمن مسؤوليتها الوطنية التفاعل مع كل القضايا ووضع رؤيتها لاستقرار البلاد سياسياً واقتصادياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)