تأجيل زيارة نائب وزير الخارجية الروسي إلى السودان

أعلن أبو بكر الصديق الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية، تأجيل زيارة نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، والتي كانت مقررة إلى السودان إلى موعد غير محدد. وقال الصديق في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين: إنه تم تأجيل زيارة نائب وزير خارجية روسيا، بوغدانوف إلى موعد سيتم الاتفاق عليه لاحقا.

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