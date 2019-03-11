النائب الأول: ضرورة تمكين المواطنين من المشاركة في مستويات الحكم كافة.

وجه النائب الأول للرئيس، الفريق أول ركن عوض بن عوف، ديوان الحكم الاتحادي ببذل مزيد من الجهود لتطوير تجربة الحكم وإجراء الإصلاحات القانونية والإدارية، ودعا إلى ضرورة تمكين المواطنين من المشاركة في مستويات الحكم كافة.

وأكد النائب الأول خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري وزير ديوان الحكم الاتحادي، حامد ممتاز، على انسياب السلع والخدمات الأساسية للمواطنين بولايات البلاد.