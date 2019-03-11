وزير العدل: قانون الطوارئ يتم بصورة " خفيفة وهينة ولينة"

قال وزير العدل، محمد أحمد سالم، إن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد والتي فرضها الرئيس عمر البشير في كافة أنحاء البلاد، وحل الحكومة المركزية والحكومة الولائية على أمل معالجة حالة الاختناق السياسي التي تعيشها الساحة، تتم بصورة "خفيفة وهينة ولينة".

وقال الوزير خلال حديثه في الجلسة الطارئة للهيئة التشريعية القومية، إنه من غير الممكن مواصلة الاحتجاجات لثلاثة أشهر لجهة وصول رسالة المحتجين منذ الأيام الأولى، مشيرًا إلى أن الاحتجاجات تعتبر وسيلة ثانية لتغيير النظام "غير الانتخابات"، واصفاً تغيير النظام بالمواكب بالطريقة التقليدية.

وتشهد المدن السودانية حراك احتجاجي اندلعت شرارته في 19 ديسمبر الجاري للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، لكنه تنامى وارتفعت سقوفه التي وصلت لاحقاً للمناداة باقتلاع النظام.

ومنذ ثلاثة أشهر يلبي محتجون في العاصمة والولايات دعوات تجمع المهنيين السودانيين وهو كيان منظم للاحتجاجات، في التظاهر وتسيير المواكب الداعية لتنحي الحكومة.

Advertisements

وأردف وزير العدل: “لا يمكن أن يخرج موكب لتغيير الحكومة، وبعد تغييرها يخرج موكب آخر أيضاً لتغيير الحكومة الجديدة”.

وطلب الوزير من البرلمان التفكير في سن قانون خاصة بالمواكب والمظاهرات لجهة أن توجد مادة واحدة فقط أوامر الطوارئ التي أصدرها البشير بشأن المظاهرات”.

وأجازت الهيئة التشريعية القومية، مرسوم الطوارئ ولكن قلصت آجاله من إلى ستة أشهر بدلاً من سريانه لعامٍ كامل.