موجز "السودان 365".. الجامعات تشتعل.. وقرار جديد للبرلمان

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

البشير يرحب بمبادرة جامعة الخرطوم حول الأوضاع الراهنة بالبلاد

رحب الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ بمبادرة جامعة الخرطوم؛ فيما يتصل بالأوضاع الراهنة بالبلاد.

وأشاد البشير لدي لقائه اليوم الاثنين بالقصر الجمهوري بالخرطوم وفد من أساتذة جامعة الخرطوم بالدور الأصيل الذي تضطلع به الجامعة حيال القضايا والمستجدات .

ومن جانبه قال رئيس منبر الحوار والسياسات بجامعة الخرطوم؛ البرفيسور عبدالملك محمد عبد الرحمن إن الجامعة تقوم بدراسة المستجدات التي تجابه البلاد ووضع الحلول لها.

وأعلن عن استعداد جامعة الخرطوم وضمن مسؤوليتها الوطنية التفاعل مع كل القضايا ووضع رؤيتها لاستقرار البلاد سياسيا واقتصاديا.

وتدعو المبادرة الى تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات بالتوافق بين القوى السياسية الفاعلة.

حبس نائب رئيس حزب "الأمة" وتغريمها 30 ألف دولار

قضت محكمة الطوارئ في السودان بسجن نائب رئيس حزب الأمة المعارض مريم الصادق المهدي، لمدة أسبوع، وتغريمها 30 دولاراً.

وقال محامون، إن مريم صادق المهدي رفضت دفع الغرامة، وبذلك ستسجن أسبوعاً آخر، لافتين إلى أنها اعتقلت مع آخرين من أمام دار حزب الأمة المعارض اليوم الأحد، وقدموا لمحاكمة فورية أمام محكمة الطوارئ في مدينة أم درمان بتهمة المشاركة في تظاهرات اليوم.

وكانت قوات الأمن السودانية اعتقلت اليوم الأحد، أكثر من 20 متظاهراً، بينهم قادة قوى معارضة ومجتمع مدني قبل اندلاع تظاهرات حاشدة أمام دار حزب الأمة في أم درمان.

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وكان تجمع المهنيين، غير الرسمي، أعلن موكباً احتجاجياً اليوم، صوب البرلمان في المدينة لرفض إعلان الطوارئ الذي يناقشه البرلمان غداً الاثنين.



وتجمع مئات المتظاهرين اليوم الأحد، أمام مقر الحزب مرددين هتافات تندد وتطالب بإسقاط النظام، وفرقت الأجهزة الأمنية، المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.



ونفذ عدد من طلاب الجامعات الخاصة في الخرطوم احتجاجات ضمن الحراك الشعبي في البلاد، وردد الطلاب هتافات تطالب بإغلاق الجامعات.

تظاهرات حاشدة بجامعة اليرموك

تظاهر العشرات من طلاب وطالبات جامعة اليرموك احتجاجا على نظام الرئيس عمر البشير ورفضا لمواصلة الدراسة تضامنا مع اصدقائهم.

براءة 10 متظاهرين بمحاكم الخرطوم

برأت محكمة جنايات الشرقي بالخرطوم؛ اليوم الاثنين؛ عشرة متظاهرين من التهم الموجه لهم بموجب القانون الجنائي السوداني؛ وأمرت باطلاق سراحهم فوراً.

وقال التحالف الديمقراطي للمحامين؛ في بيان له أن قاضي المحكمة أشرف عبدالوهاب شطب البلاغات في مواجهة الموقوفين لغياب الشاكي.

البرلمان يصدق على قانون الطوارئ لـ(6) أشهر

أجاز البرلمان السوداني؛ اليوم الاثنين؛ بالأغلبية قانون الطوارئ لمدة (6) أشهر.



وأصدر الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ في الثاني والعشرون من فبراير الماضي؛ قرارات جمهورية بفرض حالة الطوارئ في البلاد؛ وحل الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية.

وكانت اللجنة الطارئة التي كلفت بدراسة القرار الجمهوري طلبت تقصير المدة من عام إلى ستة أشهر.