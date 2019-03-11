محلية بحري تعتزم إنشاء (32) مركز بيع مخفض

الخليج 365 : تعتزم محلية بحري إنشاء “32” مركزاً للبيع المخفض، وأكدت مضيها في برنامج لتطوير قرى بحري بتحويل تلك القرى إلى مدن. وأعلن مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، بالمحلية عبد العظيم بكري في تصريح لـ(السوداني) عن الاتجاه لإنشاء مدارس رأسية للاستفادة من المساحات، مشيراً إلى استمرار العمل في 9 مدارس رأسية بجانب افتتاح مجمع تجاري ضخم بمنطقة كوبر تبلغ تكلفته “225” ألف جنيه ويتيح فرص عمل لـ(220) أسرة. المادة السابقة الكشف عن وجود شركات أجنبية تتلاعب بالدولار

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