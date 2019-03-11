بسبب الافلاس الإمارات تبيع ناطحة سحاب تمتلكها بأقل من سعر شرائها بكثير

الخليج 365:

أكدت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر مطلعة أن شركة “مبادلة” الإماراتية ـ صندوق الاستثمار السيادي في أبوظبي ـ وشريكتها “تيشمان” الأمريكية تبيعان مبنى “كرايسلر” وهو ناطحة سحاب شهيرة في نيويورك، بسعر يقل كثيرا عن قيمة شرائه.

وستتم الصفقة بقيمة 150 مليون دولار، وفقا لمصدر مطلع، بينما كانت شركة مبادلة قد اشترت 90% من ناطحة السحاب المزخرفة، مقابل 800 مليون دولار عام 2008، قبيل اندلاع الأزمة المالية العالمية انطلاقا من سوق الرهن العقاري الأمريكي، والتي دفعت أسعار العقارات للإنهيار، بينما كانت شركة تيشمان شباير العقارية تملك الـ 10٪ الأخرى.

أما المشتري فهي شركة “RFR” القابضة، وهي شركة عقارات في نيويورك، ولم يرد المسؤولون في تيشمان و RFR على طلب للتعليق.

ولم يعلن بعد ميعاد إنهاء صفقة البيع، إلا أنه تم التوصل إلى اتفاق مع مشتري بسرعة كبيرة، بعد شهرين فقط من طرحه للجمهور في السوق، فيما قامت مجموعة CBRE بدور وكيل البائعين.

ويرجع السبب الرئيسي الذي حفز ملاك المبنى الأيقوني على بيعه وتحقيق خسائر كبيرة في قيمته بحسب “CNN”، إلى الإيجار المرتفع الذي يدفعه الملاك إلى كوبر يونيون، وهي كلية في نيويورك، للأرض الواقعة تحت المبنى.

وارتفع الإيجار من 7.75 مليون دولار في العام الماضي إلى 32.5 مليون دولار العام الجاري 2019 ، على أن يرتفع مجددا ليصل إلى 41 مليون دولار في عام 2028، بينما لا ترتفع الإيجارات في المبنى بالوتيرة ذاتها، كما يتنافس المبنى، وهو معلم بارز في أفق نيويورك، مع أبراج المكاتب الجديدة ذات النوافذ الكبيرة الممتدة من الأرض إلى السقف، ومزودة بجميع وسائل الراحة الحديثة.

وكان مبنى كرايسلر مقرا لشركة صناعة السيارات الأمريكية حتى عام 1953، ولكن تم تسميتها وامتلاكها من قبل رئيس كرايسلر والتر كرايسلر، وليس الشركة نفسها.

وطن سرب