بنك السودان المركزي يعتزم سحب فئة نقدية من السوق السودانية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشف محافظ بنك السودان المكلف، حسين يحيى جنقول، عن قرار مرتقب بسحب فئة الخمسين جنيهاً القديمة من التداول، خلال الفترة المقبلة.
وأكد جنقول عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء القومي، محمد طاهر أيلا على جهود البنك في توفير النقد، مشيراً إلي قرار الدولة المرتقب الخاص بسحب فئة الخمسين جنيها القديمة من التداول مبيناً أن القرار سيصدر في الفترة القادمة.
وأشار إلى ان اللقاء بحث جهود المركزي في ترقية صادرات البلاد من الذهب من خلال استقطاب أكبر كمية منه بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتحقيق عائدات مقدرة بجانب مساهمة البنك في تشجيع الصادر وزيادة حجمه واستخدام حصائل الصادر في توفير السلع الأساسية.
وفي يونيو الماضي طرح بنك السودان فئة جديدة من قيمة الخمسين جنيها بعد انتشار كميات كبيرة من فئة الخمسين جنيها المزورة.
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