الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يصدر عقوبات قاسية ضد الإمارات والسبب المنتخب القطري

الخليج 365:

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارا بمعاقبة الإمارات، بسبب الحالات التي وقعت خلال مباراة الدور قبل النهائي في كأس آسيا 2019 في الإمارات مع قطر.

وذكرت شبكة “بي إن سبورت”، اليوم الاثنين أن الهيئة القارية فرضت جملة من العقوبات ضد الاتحاد الإماراتي بسبب مخالفات وأخطاء حصلت خلال تنظيم كأس آسيا.

وعوقب الاتحاد الإماراتي بغرامة مالية قدرها 150 ألف دولار بسبب الأحداث التي رافقت مواجهة المنتخب الإماراتي أمام المنتخب القطري في نصف نهائي كأس آسيا والتي انتهت بفوز قطر برباعية نظيفة.

وجمعت المباراة بين الإمارات وقطر يوم 29 يناير على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي، وانتهت بفوز العنابي برباعية نظيفة في طريقه للنهائي الذي فاز به 3-1 على اليابان وتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

كما عاقب الاتحاد القاري نظيره الإماراتي بخوض المنتخب الوطني مباراة من دون حضور جمهور وذلك في المباراة المقبلة في الإمارات خلال تصفيات كأس آسيا 2023.

وتسببت أخلاق الجماهير الإماراتية “المشينة” في يناير الماضي بمباراة منتخبهم مع قطر في فضيحة جديدة لـ”عيال زايد”، وسلطت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية الضوء على ما أفعال الجماهير الإماراتية.

وأكدت الصحيفة في تقرير لها من الإمارات حينها، أن المباراة كانت مشحونة سياسياً بسبب الحصار المفروض على قطر منذ يونيو 2017.

وأكدت الصحيفة أن هذا التفوق القطري جاء رغم الإهانات والتضييق الذي عاناه المنتخب القطري، بسبب الحصار الذي فرضته على بلاده كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وتابعت أن الفريق القطري تعرض للكثير من التضييق وكان هدفاً لصيحات الاستهجان من قِبل الجمهور الإماراتي الذي ملأ الملعب، كما أن لاعبي المنتخب القطري تعرضوا للضرب بالأحذية وقناني المياه الفارغة عقب تسجيلهم الأهداف الأربعة.