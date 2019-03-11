أطلق موقع ranker استفتاء جديدا لأفضل شخصيات عالم مارفل التى ظهرت على مدار السنوات الأخيرة، وجاء فى المقدمة شخصية Spider-Man بعدد أصوات بلغ 5747، بينما احتل المركز الثانى شخصية Dr. Strange التى حظيت بعدد 5112 صوتا، والمركز الثالث من نصيب Thor برصيد 5974 مقابل 2333 صوتا مضادا مما جعله فى المركز الثالث.
وفى المركز الرابع شخصية iron man والمركز الخامس من نصيب مؤسس الرسوم المتحركة الراحل ستان لى، بينما المركز السادس والسابع من نصيب شخصية Groot و Rocket Raccoon اللذين ظهرا فى سلسلة أفلام Guardians of the Galaxy، والمركز الثامن والتاسع من نصيب شخصية "Captain America"، وLoki بالترتيب، والمركز العاشر من نصيب شخصية "الرجل الأخضر – Hulk".
ويستمر الاستفتاء طوال الأيام المقبلة عبر الموقع، فى حين أن شخصيةiron man تستمر فى الصعود.
كانت هذه تفاصيل خبر Spider-Man أفضل شخصيات مارفل فى استفتاء جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.