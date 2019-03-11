Spider-Man أفضل شخصيات مارفل فى استفتاء جديد

دائماً ما تحظى شخصيات "مارفل" بشعبية كبيرة وسط مشاهدى وعشاق سلاسل الأبطال الخارقين، ومنذ انطلاق أولى أفلام تلك الشخصيات عام 2008 فى فيلم Iron Man، توالت بعدها ظهور الكثير من الشخصيات فى أجزاء متعددة، بالإضافة إلى الشخصيات الشهيرة "super hero" التى ظهرت السنوات الأخيرة فى أفلام عالم مارفل، ظهر أيضا شخصيات شريرة تمتعت بالكثير من الشعبية مثل "لوكى وثانوس وشخصية إريك كيلمونجير فى فيلم Black Panther.

أطلق موقع ranker استفتاء جديدا لأفضل شخصيات عالم مارفل التى ظهرت على مدار السنوات الأخيرة، وجاء فى المقدمة شخصية Spider-Man بعدد أصوات بلغ 5747، بينما احتل المركز الثانى شخصية Dr. Strange التى حظيت بعدد 5112 صوتا، والمركز الثالث من نصيب Thor برصيد 5974 مقابل 2333 صوتا مضادا مما جعله فى المركز الثالث.

وفى المركز الرابع شخصية iron man والمركز الخامس من نصيب مؤسس الرسوم المتحركة الراحل ستان لى، بينما المركز السادس والسابع من نصيب شخصية Groot و Rocket Raccoon اللذين ظهرا فى سلسلة أفلام Guardians of the Galaxy، والمركز الثامن والتاسع من نصيب شخصية "Captain America"، وLoki بالترتيب، والمركز العاشر من نصيب شخصية "الرجل الأخضر – Hulk".

ويستمر الاستفتاء طوال الأيام المقبلة عبر الموقع، فى حين أن شخصيةiron man تستمر فى الصعود.