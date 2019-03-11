يشارك السودان في إجتماعات الدول المتشاطئة للبحر الأحمر بالعاصمة المصرية القاهرة الذي يستمر ليومين (13- 14) مارس الجاري. وأعلنت الخارجية المصرية إكتمال كافة الترتيبات لإجتماعات كبار المسؤولين للدول المتشاطئة بمشاركة 14 دولة عربية وأفريقية. وقال سفير مصر لدى السودان حسام عيسى لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) اليوم الاثنين؛ إن الإجتماع يناقش إنشاء كيان يجمع الدول العربية والإفريقية المتشاطئة للبحر الأحمر؛ بجانب مناقشة التدابير والتحديات التي تواجه أمن البحر الأحمر ودراسة السبل الكفيلة لتنشيط المعابر وإنسياب التجارة الدولية ودخولها أسواق جديدة؛ بإعتبار أن 15% من تجارة العالم تمرعبر البحر الأحمر. Advertisements وأوضح عيسى أن إجتماع القاهرة يأتي إستكمالاً لإجتماع الرياض الذي دعا للتنسيق والتعاون لدول البحر الأحمر وخليج عدن. ويقود وفد السودان وكيل وزارة الخارجية بجانب عدد من المسؤولين المختصيين في الجانب الفني والمهني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القاهرة تبحث إنشاء كيان للدول المتشاطئة للبحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.