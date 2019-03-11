عاصفة تجتاح النمسا وتعطل المطارات والسكك الحديدية والطرق

وقالت مصادر في الأرصاد الجوية النمساوية أن عاصفة "إيبرهارد" لا زالت تداعياتها مستمرة، حيث تسببت فى وقوع حالات وفاة، وتعطل فى السكك الحديدية، وتوقف المطارات فى غرب وجنوب ألمانيا، ثم امتدت إلى النمسا.
وأضافت المصادر أن العاصفة تركزت في ولايتي النمسا العليا والسفلى، حيث سجلت سرعة الرياح 100 كم / ساعة، مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن 22 حادث حريق إلى جانب انهيار الأشجارـ ولافتات الطرق، وبعض الواجهات، وبعض حالات انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق.
ويتوقع خبراء الأرصاد أن تستمر العاصفة على مدار اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن سرعة الرياح فى المناطق الجبلية سجلت 140 كليومتر/ ساعة؛ ما تسبب في سقوط أفرع الأشجار، وظهور مشاكل فى حركة المرور، خاصة فى ولاية النمسا السفلى.
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