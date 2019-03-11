الخرطوم يعتزم سحب فئة "الخمسين جنيها" القديمة من التداول

وأضاف - فى تصريح صحفى عقب لقائه برفقة وزير المالية مصطفى حولى، رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا اليوم الاثنين، أنه تم خلال اللقاء بحث جهود البنك المركزى فى توفير النقد .
أشار إلى أن اللقاء تطرق أيضاً لجهود بنك السودان فى رفع معدل صادرات البلاد من الذهب، من خلال استقطاب أكبر كمية منه بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وذلك لتحقيق عائدات، فضلا عن مساهمة البنك فى تشجيع الصادرات وزيادة حجمها واستخدام العائدات لتوفير السلع الأساسية للمواطنين .
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