تقارير: ريال مدريد يعلن عودة زيدان لتدريب الملكي اليوم

كشفت قناة "elchiringuitotv" الإسبانية، فى نبأ عاجل منذ قليل، أن نادي ريال مدريد الإسباني سيعلن اليوم تعيين زين الدين زيدان مديراً فنياً جديداً للفريق الملكي.

وكشفت القناة الإسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد ستعقد اليوم اجتماعاً طارئاً ينتهي فى السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وسيتم الإعلان عقب انتهاء الاجتماع عن إقالة سانتياجو سولارى المدير الفني للفريق من منصبه وعودة زين الدين زيدان.

كان من المفترض أن تعلن إدارة نادى ريال مدريد عن إقالة سانتياجو سولارى، المدير الفنى للفريق الملكى من منصبه، بعدما خسر ريال مدريد أمام غريمه التقليدى برشلونة بملعب "سانتياجو برنابيو" بنتيجة 0 - 3، و0 – 1 على الترتيب بمسابقتى كأس إسبانيا والدورى الإسبانى، قبل أن يتلقى هزيمة كارثية أمام أياكس أمستردام الهولندى بنتيجة 1 – 4 فى دورى أبطال أوروبا، ليودع "حامل اللقب" فى النسخ الثلاث الأخيرة المسابقة من الباب الضيق.

ولكن فلورنتينو بيريز قرر تأجيل قرار الإقالة إلى اليوم، الاثنين، فى الوقت الذى يعيش فيه ريال مدريد على صفيح ساخن بسبب الإخفاقات المستمرة، سواء فى مسابقة دورى أبطال أوروبا أو كأس ملك إسبانيا أو الدورى الإسبانى.