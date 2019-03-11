برأت محكمة جنايات الشرقي بالخرطوم؛ اليوم الاثنين؛ عشرة متظاهرين من التهم الموجه لهم بموجب القانون الجنائي السوداني؛ وأمرت باطلاق سراحهم فوراً. وقال التحالف الديمقراطي للمحامين؛ في بيان له أن قاضي المحكمة أشرف عبدالوهاب شطب البلاغات في مواجهة الموقوفين لغياب الشاكي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر براءة (10) متظاهرين بمحاكم الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.