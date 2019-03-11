ورقة الـ500 جنيه سوداني "على الأبواب".. هل تنقذ الأوضاع؟ (تقرير)

يطرح بنك السودان المركزي في نهاية مارس ر الحالي، عملة جديدة من فئة 500 جنيه (نحو 10 دولارات)، في خطوة لفك أزمة السيولة النقدية الممتدة منذ أكثر من عام، وقادت إلى احتجاجات شعبية واسعة ضد الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وأعلن الدكتور محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي في تصريحات صحافية، عن وصول الأوراق الخاصة بطباعة فئة 500 جنيه إلى مطبعة العملة، وبدء الدخول في خط الإنتاج متوقعاً طرحها وإصدارها الأسبوع الثالث من مارس الحالي.

ويرى المحلل الاقتصادي الدكتور عادل عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» أن الأثر التضخمي لطباعة فئة عملة 500 جنيه سيكون محدوداً؛ حيث إن الأوراق النقدية تقابلها سلع وخدمات، معرباً عن أمله أن تساهم عملية طباعة الأوراق النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإيقاف بعض عمليات التشويه في الاقتصاد، مثل بيع السلعة بسعرين، الأعلى بالشيك المصرفي، والأقل بالنقد.

وقال مديرالبنك العقاري عثمان عبدالعظيم إن طرح فئة الـ(500) جنيه يساعد في حل أزمة السيولة، والتي بدأت فعلياً في الانفراج بالمصارف والصرافات الآلية عقب طرح فئتي الـ(100 ــ 200) جنيه.

ودعا عبدالعظيم لإعادة الثقة في النظام المصرفي وإيداع الأموال فيه بدلا عن حفظها في المنازل والخزن لارتفاع مخاطر وجودها خارج المصارف بتعرضها للتلف والسرقة وغيرها.

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والخبير الاقتصادي عيسى سنهوري يرى أن سوء إدارة ملف السيولة كان من الأسباب الرئيسية لحدوث الأزمة.

وأوضح أن إدارة السيولة كانت تتبع إلى بنك السودان المركزي لكنها نقلت قبل نحو ثلاث سنوات لصندوق إدارة السيولة بمشاركة معظم البنوك "هذا جعل بنك السودان غير قادر على امتلاك رؤية واضحة لحجم الطلب اليومي للعملة".

ومن جانبها، بدأت الحكومة السودانية خلال الفترة الأخيرة بضخ سيولة إضافية أملا في حل الأزمة بنهاية مارس الجاري.

وانخفض معدل التضخم لشهر يناير الماضي في السودان، حيث بلغ 43.45 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي الذي وصل فيه إلى 72.94 بالمئة.