البرلمان يصدق على قانون الطوارئ لـ(6) أشهر

أجاز البرلمان السوداني؛ اليوم الاثنين؛ بالأغلبية قانون الطوارئ لمدة (6) أشهر. Advertisements وأصدر الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ في الثاني والعشرون من فبراير الماضي؛ قرارات جمهورية بفرض حالة الطوارئ في البلاد؛ وحل الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية. وكانت اللجنة الطارئة التي كلفت بدراسة القرار الجمهوري طلبت تقصير المدة من عام إلى ستة أشهر.

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