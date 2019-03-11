41 قتيلاً وجريحاً بمجزرة حوثية بحق عائلتين من قبائل حجور

ارتكبت ميليشيات الحوثي الانقلابية مجزرة جماعية، أمس الأحد، ضد مدنيين من قبائل حجور في مديرية كشر شمال غربي محافظة حجة، ذهب ضحيتها أكثر من 40 قتيلاً وجريحاً من أسرتين فقط، ومعظم الضحايا من النساء والأطفال.

وأفادت مصادر قناة "العربية" أن من بين القتلى 12 امرأة من عائلة الهادي، وثمان نساء من أسرة أحدب.

وأشارت مصادر محلية إلى أن بين القتلى أطفالاً تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و13 عاما.

وقالت المصادر إن الميليشيات مستمرة في تنفيذ حملة اعتقالات واسعة ضد المواطنين من أبناء وجهاء وشيوخ القبائل في منطقة العبيسة والقرى المجاورة طالت حتى الآن المئات، وتحتجزهم الميليشيات في عدد من المدارس والمراكز الصحية بالمنطقة، بعد أن حولتها إلى معتقلات كبيرة.

كما ارتفع عدد منازل المواطنين التي قامت بتفجيرها الميليشيات إلى أكثر نحو 52 منزلاً، منذ اقتحامها منطقة العبيسة التابعة لمديرية كشر الخميس الماضي.