ابنة آسيا بيبي تناشد بلقاء أمها في كندا

ناشدت ابنة آسيا بيبي، - المرأة الباكستانية المسيحية التي واجهت عقوبة الاعدام بتهمة التجديف وتم تبرئتها-، السلطات السماح لأمها بمغادرة باكستان وأن تقابلها في كندا.

وقالت إيشام أشيك، التي تبلغ من العمر 18 عامًا، لصحيفة "ديلي ميل"، في مقابلة معها من موقعها السري في كندا: "أنا أفتقدها كثيرًا، أفكر بها طوال الوقت، وأنا أتحدث معها على الهاتف طوال الوقت. أقول لها: أؤمني بالله، لأنه كما استطاع أن يحررك من السجن، فإن الله يستطيع أن يحررك من مكانك الآن. سُيخرجك".

وتعيش إيشام مع شقيقتها الأكبر إيشا منذ ديسمبر الماضي في كندا، واحتضنت والدتها آخر مرة قبل تسع سنوات، قبل أن يتم احتجازها في باكستان، وزارتها وهي في السجن في أكتوبر.

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وأضافت إيشام: أنها التقت بوالدتها في السجن من خلف القضبان، وأنها لم تستطع معانقتها، لكنها تمكنت من لمس يديها.