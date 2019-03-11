السودان يعزي إثيوبيا في ضحايا الطائرة المنكوبة

نقل وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني أحمد سعد عمر ، ممثلا لحكومة بلاده ، تعازي السودان حكومة وشعبا في ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة. وقال عمر ، خلال توقيعه اليوم الاثنين على دفتر التعازي بسفارة إثيوبيا بالخرطوم ، إن السودان تلقى بحزن بالغ نبأ تحطم طائرة الركاب الإثيوبية ، معربا عن تعازيه الحارة لأسر ضحايا الطائرة ومشاطرتهم في فقدهم الجلل.



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