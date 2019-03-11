برشلونة يجدد تعاقده مع جوردي ألبا حتى 2024 رسميا

وقع جوردي ألبا، الظهير الأيسر لنادى برشلونة الإسباني اليوم، الاثنين، على عقود تجديد تعاقده مع العملاق الكتالونى حتى عام 2024.

وكان نادي برشلونة أعلن فى وقت سابق عن توصله لاتفاق مع الظهير الأيسر جوردى ألبا على تجديد تعاقده مع الفريق حتى صيف 2024.

ويتضمن العقد الجديد شرطاً جزائياً بقيمة 500 مليون يورو.

جوردى ألبا الظهير الأيسر لنادي برشلونة الإسبانى ساهم فى فوز فريقه بلقب الدوري وكأس ملك إسبانيا أربع مرات، كما أحرز دورى أبطال أوروبا عام 2015.