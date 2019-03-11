برشلونة يجدد تعاقده مع جوردي ألبا حتى 2024 رسميا

وكان نادي برشلونة أعلن فى وقت سابق عن توصله لاتفاق مع الظهير الأيسر جوردى ألبا على تجديد تعاقده مع الفريق حتى صيف 2024.
ويتضمن العقد الجديد شرطاً جزائياً بقيمة 500 مليون يورو.
جوردى ألبا الظهير الأيسر لنادي برشلونة الإسبانى ساهم فى فوز فريقه بلقب الدوري وكأس ملك إسبانيا أربع مرات، كما أحرز دورى أبطال أوروبا عام 2015.
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