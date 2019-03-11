السفير الإيراني في دمشق: الرئيس روحاني سيزور سوريا قريبا

أكد السفير الإيراني في دمشق، جواد تركابادي، أن زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا قد تجري في وقت قريب.

وردا على سؤال صحفي حول أصداء زيارة الرئيس الأسد إلى طهران، وهل سيقوم الرئيس الإيراني حسن روحاني بزيارة قريبا إلى سوريا، قال تركابادي في حديثه لموقع "العهد" الإخباري: "القيادتان السورية والإيرانية دائما على تواصل، وأعتقد أن الزيارة التي تمت للرئيس الأسد إلى إيران، كانت زيارة موفقة وناجحة جدا وأعطت بوضوح دلالات تشير إلى عمق المحبة والود الذي يكنه كل المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسوريا قيادة وشعبا، وفي الحقيقة نحن نتوقع أن هذه الزيارات والاتصالات ستستمر، وسيجري هذا اللقاء الذي تشيرون إليه في وقت قريب إن شاء الله".

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وقام الرئيس السوري بشار الأسد في 25 فبراير الماضي بزيارة خاطفة، لم يعلن عنها إلا بعد انتهائها، إلى طهران والتقى بنظيره الإيراني حسن روحاني، حيث عبر الجانبان عن ارتياحهما للمستوى الاستراتيجي الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة. كما أجرى الأسد لقاء مع المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.