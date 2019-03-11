لجنة دراسة الطوارئ تقترح تقصير المدة لـ 6 أشهر

طلبت اللجنة الطارئة المعنية بدراسة المرسوم الجمهوري بحالة الطوارئ في السودان، بالموافقة على المرسوم الرئاسي مع تقصير المدة من عام إلى ستة أشهر.

وكان الرئيس عمر البشير فرض حالة الطوارئ لمدة عام، الأمر الذي يتطلب من البرلمان إجازة المرسوم قبل مرور شهر.

وكشف رئيس اللجنة أحمد التجاني خلال تقديمه التقرير اليوم الاثنين، عن تسلُّمه مذكرة من "التحالف الوطني للمحامين" طالب فيها المحامون الهيئة التشريعية القومية بعدم إجازة الطوارئ.

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وقال التيجاني إنه لم يورد المذكرة في التقرير لأنه تسلمها بعد الطباعة والتوقيع على المذكرة، لكنه ذكر ذلك ليوضح للنواب ما طلبه التحالف في مذكرته.

وأشار إلى أن من مبررات فرض الطوارئ "الفبركة الإعلامية التي قصد منها ضرب الأجهزة"، معتبراً أن "هذه الفبركة وحدها كافية لإعلان الطوارئ".