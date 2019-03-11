تركيا تستدعي سفير بلجيكا بسبب “حزب العمال الكردستاني”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استدعت تركيا، اليوم الاثنين، السفير البلجيكي في البلاد، احتجاجا على قرار من القضاء البلجيكي بعدم ملاحقة أعضاء “حزب العمال الكردستاني”.

قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان مقتضب، “تم استدعاء سفير بلجيكا في أنقرة لتبليغه انزعاجنا حول قرار المحكمة البلجيكية المتعلق بحزب العمال الكردستاني”، وذلك بحسب وكالة “الأناضول”.

​وكان القضاء البلجيكي قرر، قبل أيام، عدم إمكانية محاكمة أكثر من 36 شخصا ومؤسسة في إطار قوانين مكافحة الإرهاب، بينهم قيادات من “حزب العمال الكردستاني” في أوروبا.

واتخذت غرفة الاتهام في بروكسل، قرارا بعدم الملاحقة حول لائحة اتهام المدعي العام الفيدرالي، المتعلقة بعناصر التنظيم وعدد من المؤسسات.

ونقلت “الأناضول” عن المتحدث باسم الخارجية البلجيكية، ماثيو براندرز، قوله إن قضاء بلاده يتمتع باستقلالية، لكنها لن تغير قرارها تصنيف “حزب العمال الكردستاني” منظمة إرهابية.

ورفضت تركيا، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، قرار السلطات القضائية البلجيكية، ووصف المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، قرار القضاء البلجيكي، بأنه “غير مقبول”.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أقصوي القول “إن القرار يفسح المجال أمام التنظيمات الإرهابية لاستغلاله”.

وأوضح أن قرار القضاء جاء رغم تصنيف بلجيكا لحزب “العمال الكردستاني” منظمة إرهابية، مضيفا “أن هناك إمكانية لإحالة القرار إلى المحكمة العليا البلجيكية”.

كما ذكر أن بلاده تتوقع من حليفتها اتخاذ خطوات إيجابية في إطار مسؤوليتها عن مكافحة التنظيم.