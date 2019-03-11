تعرف على أول دولة عربية توقف الرحلات التجارية لطائرات بوينغ بعد كارثة الطائرة الإثيوبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قررت الخطوط الملكية المغربية وقف رحلات تستخدم طائرات بوينغ من ذات الطراز الذي سقط أمس الأحد، أثناء رحلة من إثيوبيا إلى كينيا.

وبحسب موقع “تيل كيل” المغربي، نقلا عن مصدر مطلع: “قررت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية وقف الرحلات التجارية لطائرتها “بوينغ 737-8 ماكس” التي كانت تربط المغرب بباريس ولندن وبرشلونة”.

وأوضح المصدر أن “الشركة تتوفر على طائرتين من هذا النوع، الأولى دخلت الخدمة في المجال التجاري انطلاقا من أول يناير/كانون الثاني 2019، وستتوقف من أجل الصيانة، فيما تم التوصل بالثانية في منتصف فبراير/شباط، ولم تحصل بعد على الإذن بالدخول إلى مجال الاستغلال.

وكانت السلطات الأثيوبية أعلنت، في وقت سابق، اليوم الاثنين، العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة، والتي تحطمت بعد دقائق قليلة من مغادرتها مطار أديس أبابا تجاه مطار العاصمة الكينية نيروبي.

وبحسب المعلومات، التي تناقلتها وسائل الأنباء، فإن مواطني نحو 30 دولة، ضمن ضحايا حداثة الطائرة الإثيوبية، التي كانت تقل 157 شخصا، بما فيهم أفراد طاقم الطائرة.