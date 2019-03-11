حوارات مفتوحة..!!.. بقلم يوسف عبد المنان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أضحى الوفاء عملة نادرة في السوق السياسي والاجتماعي والرياضي ببلادنا في هذا الزمان إلا من شخصيات استثنائية بات وجودها في الساحة (جد شحيح) لأن أغلب الطبعات من الكتب النادرة قد نفدت من الأسواق وساد الكتاب المغشوش والمزور وهكذا حال الساسة في بلادنا تراهم متقلبين بمقتضى الحال.. تتبدل لغتهم بين عشية وضحاها من ضارب طار ونافخ مزمار إلى محرض وثوري لإسقاط الكرسي الذي فارقه بالأمس القريب..

في منزل آدم جماع- والي كسلا السابق- كان الوفاء حاضراً والرجل الذي غادر جنة الإشراق كما يقولون بقرارات الثاني والعشرين من فبراير يجمع في بيته ما بين الغرب والشرق.. ويحتفي بأهل كسلا وقياداتها ورموزها التي (أحبته) ورشحته أمام الرئيس ممثلاً لها في الانتخابات التي كانت مقررة في (عشرين عشرين) قبل أن تصبح في خبر كان.. ويهبط العسكربون على مقاعد الولاة.. ويجمد الرئيس المختلف حوله من القوانين ومشروع تعديل الدستور.. وربما (قضت) مقضتيات السياسة أن يعود جماع مرة أخرى لدارفور التي حافظ على وشائج صلاته بأهلها ورموزها في حله وترحاله وتقلبه بين المناصب والمواقع..

في جلسة عامرة بالحوار السياسي والاجتماعي بمنزل الوالي آدم جماع خرج السفير الشفيع أحمد محمد عن عباءة عرف بها وعرفت به وتحدث كسياسي معارض في مواجهة قيادي منافح عن المؤتمر الوطني المهندس إبراهيم محمود حامد عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني الذي انتاشته انتقادات الشفيع أحمد محمد للمعالجات السياسية التي يراها الشفيع قاصرة.. ولا ترقى للحل الذي ينتظره السودانيون وظل مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد يراقب الحوار قبل وصول حسبو محمد عبدالرحمن الذي تولى الدفاع عن قرارات الرئيس البشير وبث تطمينات للذين أفزعهم تعيين حكام عسكريين في إشارة سالبة في نظر بعض أهل دارفور والشرق ومخاوفهم من (تراجع) المركز تحت ذريعة لا صوت يعلو فوق صوت (الأمن) وبقاء الدولة على النظام الفيدرالي الذي يراهن المهندس ابراهيم محمود عليه كوصفة لعلاج أمراض البلاد.. بينما ذهب وزير المالية الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني علي محمود حسب الرسول إلى أن الرافعة السياسية حملت قضية الاحتجاج على بيع الميناء الجنوبي ببورتسودان لتصبح قضية رأي عام ويسأل علي محمود المساعد موسى محمد أحمد الذي يتولى ملف القضية هل تستطيع الحكومة إلغاء العقد وإعادة أموال الشركة الفلبينية حتى دون دفع تعويض لها..

أسئلة علي محمود رد عليها مساعد الرئيس بابتسامة هادئة وهو ينظر للصحافيين الرزيقي كبيرهم ووجدي الكردي ولكن حسبو محمد عبدالرحمن يقدم اجابات لأسئلة د. بلح ود. جماع وخربشات محمد صالح الأمين بركة.. لينفض جمع جماع في منتصف النهار.. وتبقى لحظات الوفاء باقية يفوح عطرها والسؤال الذي لا إجابة له هل أمثال آدم جماع وإبراهيم محمود حامد سيطول بقائؤهم في كرسي المراقبة يتأملون (في الضل الوقف وما زاد)..!!