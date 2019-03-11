الصيني لا يساوي مليمي.. بقلم بابكر مهدي الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

× أكد عضو مجلس المريخ بدر الدين عبد الرحيم، ان ناديه قد حسم شأن السماني الصاوي، واقترب من توفيق أوضاع مجيد سومانا، كما أشار إلى أن وكيل سومان نفسه قد رشح لهم احد اللاعبين الاجانب والذي سبحضر برفقة سومانا نهار الغد بإذن الله تعالى.

× ما يرتاح له في تصريحات الرجل عصر الأمس لبرنامج عالم الرياضة بالإذاعة السودانية هو، أنه لم يذكر من قريب أو بعيد الصيني أو ضفر أو أي لاعب آخر.

× الرأي عندي هو، أنه يتوجب على المجلس الأحمر أن لا يرهق نفسه وناديه ويجهجه فريقه، بالعدو خلف سراب اللاعبين المسمى بنجوم التسجيلات والصفقات وتلك الخذعبلات، التي لا طائل من ورائها سوى الأذى والوقوف أمام المحاكم بأمر البسوا والما بسوا.

× عماد الصيني لا يمتلك أية مقومات وإمكانات تفوق الموجودين بالفرقة الحمراء على مستوى قلب الدفاع أو المحاور، وإذا كان به شيء من مميزات فلا يعني هذا أنه يخم كل أموال النادي ويتركه في الفضايا.

× صحيح أنه من حق النادي الكبير أن يبرم الصفقات ذات القيمة الكبيرة، ولا يحق لناد مثل المريخ أن يفكر في المال في سبيل الخدمة الراقية، ولكن نقول أن كل العناصر الموجودة اليوم بالساحة المحلية أقل بكثير مما يمتلكه الأحمر من قدرات وكفاءات، ولا يرجى منها الإضافة الفنية أبدا أبدا.

× الصيني فجأة وجد نفسه هو المهم وهو المطلوب للكتيبة الحمراء، فتربع وتكتف وتمنى على المريخ الأماني، ولم يقصر ناديه في الأحلام الدولارية، وأصبح المطلوب يفوق اللاعب المطلوب والذي لا يساوي خمس هذا المبلغ.

× ولولا الخجلة واحترام اسم المريخ العظيم، لقلنا أن الصيني لا ينبغي أن يتعدى سعره المائة مليون جنيه، وهو أصلا المريخ ليس بحاجة له ولخدماته المنقوصة بكل تأكيد ويقين.

× ومن تصريحات عضو المجلس يتبين أن النادي أيضا قد جمد فكرة استعادة خدمات أحمد عبد الله ضفر، وهذا أيضا نراه ممتازا ومنطقيا، لأن ضفر كما تحدثنا عنه كثيرا لن يفيد الفريق ولن يستطيع مجاراة العمل الجاري فيه مهما قال وكيفما صرح، فكرة القدم ليست شطرنج حتى نخنع للتنظريات الفارغة والتبريرات العرجاء.

× وحتى مهاجم السلاطين إذا هو قادم بمليارات أو ديون مؤجلة، فلا داعي له وخاصة أن الهجوم حتى اليوم لا مشكلة كبيرة فيه، وإذا حدث حادث مستقبلا فيمكن أن تكون هناك خيارات ولو أجنبية، ولكن في هذه المرحلة ينبغي على المجلس أن يركز مع الموجودين، يوفق أوضاعهم ويعالجهم ويسدد ديونهم ويكتفي بالسمماني وعودة سومانا فقط.

× مهاجم السلاطين على أقل تقدير يحتاج لشطب المهاجم محمد داؤود، وهذا اللاعب نراه يسير بسرعة واستطاع أن يتطور كثيرا بالإضافة لبنيانه الجسماني وطاقته الكافية ومضربه القوي، فشطبه نراه خطئا عظيما ومضرا.

× خلاصة القول هو، نأمل أن يستصحب المجلس معه تلك المعاناة الكبيرة التي لحقت بالنادي وأدخلته في شق ضيق وأرهقته، وكان سببها الأول والأخير هو الإفراط في الانتدابات الهلامية غير النافعة، لأجل ذلك نقول التقلة والتأني وعدم الجري خلف الهوس يجنب النادي والمجلس المزالق والمهالك.

ذهبيــــــــــــــــــــات

× قدم فريق الهلال مساء الأمس مباراة ممتازة أمام الاأشانتي كتوكو.

× ظهر الانسجام والتفاهم والطاقة على اللاعبين معظم وقت اللقاء وكانوا الأفضل.

× لو وفق الهلال في إدخال الكرة المرمى لانتصر بعدد وافر على المضيف الوضيع.

× لكن نلاحظ أن العيب الذي لازم الازرق من أيام الذعفوري لا يزال موجودا.

× ونعني التفريط في الانتصار وضياع المباراة بعد أن يتقدم الفريق.

× استطاع الهلال سحب أربع نقاط بنات حفرة من الأشانتي.

× ولكن لن تكون مواجهته لنكانا بالهينة لأن الضيف قادم بنقاط ست وهزيمة بالأمس.

× لأجل ذلك سيكون هدفه وحيدا وهو الفوز على الهلال هنا بأم درمان.

× حقق ليفربول انتصارا مهما على بيرني بأربعة اهداف مقابل هدفين.

× لفيربول من أفضل الفرق الإنجليزية ولكنه يفرط في المواجهات الصغيرة.

× استعاد الآرسنال أيامه الخوالي عشية الأمس وهو يهزم المان يونايتد بهدفين نظيفين.

× نأمل من مجلس المريخ أن لا ينجرف خلف العويل الضجيج ويدخل النادي في المضيق.

× المريخ بعافية وصحة كافية وهو يتدثر بالشباب أصحاب الموهبة والطموح.

الذهبيــــــة الأخيــــرة

× وعبر الذهبية الأخيرة لهذا الصباح نقول، المريخ يا باني لا تخلطوه بالصيني.