شباب ينهبون طالبا بالطريق العام نهارا جهارا بأمبدة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعتدى شابان على طالب في الطريق العام مسببين له الجراح العمد ونهبا هاتفه.

ونقل مصدر لـ(السوداني) أن الطالب كان يسير في الطريق العام، فاعترض طريقه شابان يستقلان دراجة بخارية، وسددا له طعنة بالسكين، وسببت له الأذى الجسيم ومن ثم نهبا هاتفه. وأضاف المصدر أن الطالب أبلغ الشرطة وأرشد عليهما، مشيراً إلى أنه نقل إلى المستشفى فيما باشرت الشرطة تحرياتها للقبض على الجناة وتقديمهما للمحكمة. المادة السابقة شاب ينهي حياته بكلاشنكوف في ظروف غامضة… المقالة القادمة حُمّى المبادرات..!.. بقلم الصادق الرزيقي

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