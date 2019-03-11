شاب ينهي حياته بكلاشنكوف في ظروف غامضة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أردى شاب نفسه قتلاً بعيار ناري من فوهة بندقية كلاشنكوف في ظروف غامضة بمدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان.

وقالت مصادر (السوداني) إن أسرة الضحية فوجئت بابنها صريعاً مضرجاً بدمائه داخل المنزل بحي السلام، وأضافت أن الأسرة أوضحت أنه أصاب نفسه بالنار أثناء حيازته للسلاح، فحققت الشرطة ميدانياً حول ملابسات الحادثة وتأكدت من إطلاق الضحية النار على نفسه حيث دونت بلاغاً بالوفاة في ظروف غامضة وأحالت الجثة إلى المشرحة. المادة السابقة شاب ينهي حياة عامل ثلاثيني بضربة قاضية لهذا السبب… المقالة القادمة شباب ينهبون طالبا بالطريق العام نهارا جهارا بأمبدة….

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