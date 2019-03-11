رجل يشرع في الانتحار مسددا لنفسه طعنات قاتلة ببورتسودان…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شرع رجل في التخلص من حياته مسدداً لنفسه طعنات بالكسين بمدينة بورتسودان في ولاية البحر الأحمر.

وطبقاً لمصادر (السوداني)، فإن شرطياً كان قد تلقى إخطاراً من المواطنين بوسط المدينة بأن رجلاً يحاول الانتحار، فأسرع وتمكن من السيطرة عليه بمساعدة المواطنين، ومن ثم إسعافه إلى المستشفى وتبين أنه مخمور أثناء إجراءات إسعافه، فدونت الشرطة ضده بلاغاً بالسكر وآخر بالشروع في الانتحار. المادة السابقة ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ‏( 1 ‏).. بقلم ﺍﻣﻴﺮ ﻋﻮﺽ المقالة القادمة شاب ينهي حياة عامل ثلاثيني بضربة قاضية لهذا السبب…

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