نائب رئيس الأمل : تسلمنا أموال الهلال لكن لن نطلق سراح سليم قبل ضم شلش

التاريخ: 11-مارس-2019 فى : رياضة 129 مشاهدة أكد عبدالله مختار نائب رئيس الأمل أن ناديه وافق على إطلاق سراح نجم الفريق سليم لنادي الهلال بعد المفاوضات الناجحة التي أدارها معهم نادي الهلال . Advertisements لافتاً إلى أن الأزرق سلمهم القيمة المالية للصفقة كاملة لكن مختار عاد وأكد بحسب صحيفة الصدى أن انتقال سليم للهلال رهين باستكمال عملية ضم الصادق شلش للأمل على سبيل الإعارة مؤكداً أن سليم للهلال لن ينتقل للأزرق قبل ضم شلش. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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