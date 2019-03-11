التاريخ: 11-مارس-2019
121 مشاهدة
أفرج نادي الجيش النيجري عن جواز محترف المريخ مجيد سومانا وسمح له بالسفر إلى الخرطوم بعد أن نفذ الأحمر الاتفاق المبرم بين الطرفين وحول مبلغ (15) ألف دولار للجيش.
وتم إرسال التذاكرللاعب والذي يتوقع أن يصل الخرطوم في غضون الساعات القليلة المقبلة بحسب صحيفة الصدى ليواصل مشواره كمحترف أجنبي في صفوف الفرقه الحمراء بعد أن غير المريخ هوية اللاعب ورفع عقده في سيستم الفيفا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش النيجري يفرج عن جواز سومانا بعد استلام ١٥ ألف دولار من المريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.