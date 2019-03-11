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الجيش النيجري يفرج عن جواز سومانا بعد استلام ١٥ ألف دولار من المريخ

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user93 0 تبليغ

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التاريخ: 11-مارس-2019

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أفرج نادي الجيش النيجري عن جواز محترف المريخ مجيد سومانا وسمح له بالسفر إلى الخرطوم بعد أن نفذ الأحمر الاتفاق المبرم بين الطرفين وحول مبلغ (15) ألف دولار للجيش.

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وتم إرسال التذاكرللاعب والذي يتوقع أن يصل الخرطوم في غضون الساعات القليلة المقبلة بحسب صحيفة الصدى ليواصل مشواره كمحترف أجنبي في صفوف الفرقه الحمراء بعد أن غير المريخ هوية اللاعب ورفع عقده في سيستم الفيفا.

 

 الخرطوم (أخبار الخليج 365) 

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