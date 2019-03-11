مريخ الفاشر يطالب بداؤود لإطلاق سراح منتصر

طالب مجلس إدارة مريخ الفاشر بستعارة مهاجم المريخ محمد داؤود في فترة التسجيلات التكميلية الحالية نظير التخلي عن مهاجمة منتصر عثمان للمريخ. وكان محمد الشيخ مدني رئيس النادي عقد اجتماعاً مع إدارة السلاطين لتقديم عرض الأحمر للتعاقد مع منتصر عثمان.

وأخطر مجلس المريخ التونسي يامن الزلفاني المدير الفني بعرض مريخ الفاشر للتخلي عن محمد داؤود على سبيل الإعارة لكن الزلفاني أكد تمسكه بمحمد داؤود بحسب صحيفة قوون مؤكداً أنه في حاجة لخدماته في المرحلة المقبلة.

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وكان مجلس المريخ تعاقد مع محمد داؤود في ديسمبر من عام 2017 قادماً من الجبل كريمة لكن اللاعب لم يجد فرصة المشاركة باستمرار مع الفريق في الفترة الماضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)