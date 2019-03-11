الهلال يكمل إجراءات الثلاثي ظهر اليوم

التاريخ: 11-مارس-2019 فى : رياضة 471 مشاهدة يكمل مكتب التعاقدات بنادي الهلال إجراءات تسجيل نجم التسجيلات ولاعب الأمل العطبرواي سليم محمد بعد اكتمال الصفقة مساء أمس، حيث تسلم نادي الأمل المقابل المادي مبلغ 2 مليار جنيه، فيما تسلم نادي الهلال خطاب شطب اللاعب من نادي الأمل توطئة لقيده في الكشوفات الزرقاء، وقد تحصلت صحيفة قوون على صورة من خطاب نادي الأمل بشطب اللاعب سليم إلى ذلك يكمل مكتب التعاقدات إجراءات ثنائي الشباب موفق صديق ومؤمن عصام مع الفريق الأول بعقود احتراف بعد القرار الذي أصدره مجلس إدارة نادي الهلال ولجنة التسجيلات برئاسة رئيس النادي السيد اشرف سيد احمد الكاردينال، حول الثنائي الشاب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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