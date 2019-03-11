الكاف يختار الغربال الذي تسبب في خروج الهلال من الأبطال حكماً للقاء الأزرق الحاسم

التاريخ: 11-مارس-2019 فى : رياضة 298 مشاهدة كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الحكم الجزائري مصطفى غربال، لإدارة مباراة الهلال ونكانا الزامبي الأحد المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة لمجموعات الكونفدرالية، بجانب المصري محمود أحمد كمال مساعد أول والجزائري موكراني غورني مساعد ثاني .. وكان الغربال قد أدارة مباراة الهلال والأفريقي التونسي بتونس والتي خسرها الأزرق بثلاثية مقابل هدف وتحامل الجزائري فيها على الهلال وفاز الأزرق في الخرطوم بهدف شيبوب ليغادر دوري الأبطال ويهبط للكونفدرالية بسبب الضغط الذي مارسة الحكم الجزائري مصطفى غربال في مباراة تونس وتسبب في خسارة الهلال بثلاثية لهدف وبحسب صحيفة قوون تخشى جماهير الأزرق أن يواصل الجزائري تحامله على الهلال يوم الأحد المقبل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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