بالفيديو.. حسناء سودانية في غاية الجمال تشعل مواقع التواصل بأغنية (فلق الصباح) ونشطاء: “نحنا نركز في السماحة ولا الصوت؟”

أشعلت حسناء سودانية مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها ونجحت في خطف الأضواء وجذب الأنظار إلأيها بعد ظهورها وهي تغني إحدى روائع الغناء السوداني (فلق الصباح).

وبحسب المتابعات فقد أظهرت الفتاة براعة كبيرة في العزف على آلة الجيتار إضافة لإمكانياتها الكبيرة وصوتها الجميل في الغناء وهو ما جعلها محط أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا المقطع على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل.

ووفقاً لمتابعات موقع النيلين فإن بعض النشطاء لم يخفوا إعجابهم بالفتاة التي أطلقوا عليها لقب الحسناء وكتبوا في تعليقاتهم البارزة على الفيديو : (هسا نحنا نركز وين في السماحة ولا الصوت).

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الجدير بالذكر أن أغنية (فلق الصباح) تعد من روائع الشاعر الكبير خليل فرح, وأشتهر بغنائه الفنان إبراهيم الكاشف.

وتقول كلماتها:

فَلَق الصباح قـول لى

أهـو نورك لاح خِلِّى

يا خفيــف الــروح

هــو هـــذا نـداك

أم نــدى الأزهــار

من جنان رضـوان أصلك

لـذا كـل ربيع فصلك

اتـنـفــس فــوح

تتـنـفــس نـــاس

الخرطوم (أخبار الخليج 365)