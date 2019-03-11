سودانية تشكو: كرهتُ زوجي لانه لا يتحدث معي برومانسية وحب إلا وقت العلاقة الخاصة وعندما ينتهي يعود لحاله..هل أطلب الطلاق؟

تقدمت زوجة سودانية بإستشارة وجدت تفاعل كبير وذلك عبر إحدى القروبات الخاصة بالفيسبوك والتي تهتم بنشر الاستشارات الهامة لمناقشتها من قبل أعضاء القروب العامر.

وبحسب المتابعات فقد قالت الزوجة وهي في بداية العقد الثاني من عمرها أنها تزوجت عن حب وأن زوجها في نهاية العقد الثاني من العمر.

وبحسب موقع النيلين فقد قالت الزوجة أن مشكلتها مع زوجها هي الأنانية, حيث ظهرت تغيرات كبيرة في تصرفاته السابقة, وأصبحت أكره اقترابه مني, لأنه وبصراحة لا يكلمني بحب ورومانسية إلا وقت العلاقة الخاصة وعندما ينتهي يعود لحاله.

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وتابعت قائلة: عندما يسألني عن شعوري بعد العلاقة أقول له أني سعيدة خوفاً من أن يغضب, وعندما أقارن بين حالنا في الماضي والآن أحس بأنني أعيش معه جسد بلا روح.

وقالت في ختام استشارتها التي تابعتها محررة موقع النيلين: لا أدري هل أطلب الطلاق مع العلم أنني أحبه, أم أعيش على هذا الوضع وأقول له أنني مبسوطة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)