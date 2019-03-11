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تراجع كبير في أسعار السيارات بسبب الدولار الجمركي

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التاريخ: 11-مارس-2019

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يشهد سوق السيارات انخفاضاً وركوداً في البيع بسبب انخفاض سعر الدولار الجمركي الذي أعلنه مؤخراً رئيس مجلس الوزراء الحالي إلى جانب ذلك، هناك انعدام في السيولة في سوق السيارات، مما أدى إلى ضعف في حركة السوق.

وكشفت جولة ميدانية حسب صحيفة الصيحة، عن شكاوى التجار من تراجع أسعار السيارات. وقال التاجر جمال محمد، إن السوق يعيش في حالة انخفاض في الأسعار بنسبة 20% بالإضافة إلى ركود في البيع والشراء بسبب تخفيض الدولار الجمركي، مشيراً إلى المعوقات التي تواجه سوق السيارات تتمثل في عدم توفر الكاش، وتوقيع مزيداً من التراجع في الأسعار والمبيعات مقبل الأيام، لافتاً إلى تفشي حالة من الاستياء وسط التجار جراء الخسارة الكبيرة التي أصابتهم لشرائهم سيارات بأسعار عالية في الفترة الماضية، والآن انخفضت الأسعار بصورة مفاجئة ما يُهدد بخسائر مالية كبيرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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