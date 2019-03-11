شاب ينهي حياة عامل ثلاثيني بضربة قاضية لهذا السبب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أنهى شاب (18 عاماً) حياة عامل (30 عاماً) بضربة قاضية بقبضة يده بمنطقة السوق المحلي جنوب الخرطوم.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن المتهم والمجني عليه يعملان معاً بالسوق، فنشبت بينهما مشاجرة انتهت بتسديد ضربة للثاني بقبضة يد الأول في صدره أسفرت عن سقوطه أرضاً ومن ثم وفاته حالاً. وأضاف المصدر أن الشرطة أوقفت المتهم ودونت ضده بلاغاً بالقتل العمد وأحالت الجثة إلى المشرحة. المادة السابقة رجل يشرع في الانتحار مسددا لنفسه طعنات قاتلة ببورتسودان…

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