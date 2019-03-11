سرقة جهود الأقمار في عز النهار ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• حدث ما تخوفنا منه بالأمس.

• حذرنا من التحكيم الافريقي الظالم.

• سرق مجهود لاعبي الهلال بكل جراءة.

• سيدالبلد قدم واحدة من افضل مبارياته في الكونفدرالية.

• يستحق الانتصار على الاشانتي الغاني بأكثر من هدفين.

• ولكن كانت للحكم الاثيوبي رأي آخر.

• اراد ان تنتهي المباراة تعادلية.

• خسر الهلال نقطتين غاليتين.

• الفوز كان سوف يحسم التأهل الي دور الثمانية.

• نحن في انتظار ردة فعل عنيفة من مجلس الهلال.

• يجب تقديم شكوى عاجلة وارسالها خلال الساعات القادمة.

• هدف الاشانتي التعادلي جاء من تسلل واضح.

• حتي الجماهير الغانية سخرت من احتساب الهدف.

• اشارت ان الاشانتي لا يستحق الخروج بنقطة.

• هاجمت لاعبي الاشانتي عقب نهاية المباراة.

• وفي الهلال نال جميع اللاعبين اشادة الانصار.

• الاقمار تألقوا في ملعب بابا يارا.

• وفي ذات الوقت اهدروا فوزا كان في المتناول.

• حيث اضاع عدد من اللاعبين اهدافا بالجملة.

• النقطة جيدة ولكن الفوز كان سيمنح الهلال بطاقة العبور مباشرة.

• وآداء مباراة ناكانا في الجولة الاخيرة للواجب فقط.

• سيعيش الجميع على اعصابه حتي موعد المباراة القادمة.

• كل ذلك بسبب التحكيم الافريقي الظالم.

• الهلال مع الكوكي حاجة تانية.

• يستحق التونسي الاشادة.

• نحن الهلال بنريدو جد.

(صمت اخير) ..

• لومني مستني الملام

• ياسلام عليك ياسلام

• يا حلو السكوت مرات كلام

• وعدم الملام هو كمان ملام

• ياسلام عليك ياسلام