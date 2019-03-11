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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• حدث ما تخوفنا منه بالأمس.
• حذرنا من التحكيم الافريقي الظالم.
• سرق مجهود لاعبي الهلال بكل جراءة.
• سيدالبلد قدم واحدة من افضل مبارياته في الكونفدرالية.
• يستحق الانتصار على الاشانتي الغاني بأكثر من هدفين.
• ولكن كانت للحكم الاثيوبي رأي آخر.
• اراد ان تنتهي المباراة تعادلية.
• خسر الهلال نقطتين غاليتين.
• الفوز كان سوف يحسم التأهل الي دور الثمانية.
• نحن في انتظار ردة فعل عنيفة من مجلس الهلال.
• يجب تقديم شكوى عاجلة وارسالها خلال الساعات القادمة.
• هدف الاشانتي التعادلي جاء من تسلل واضح.
• حتي الجماهير الغانية سخرت من احتساب الهدف.
• اشارت ان الاشانتي لا يستحق الخروج بنقطة.
• هاجمت لاعبي الاشانتي عقب نهاية المباراة.
• وفي الهلال نال جميع اللاعبين اشادة الانصار.
• الاقمار تألقوا في ملعب بابا يارا.
• وفي ذات الوقت اهدروا فوزا كان في المتناول.
• حيث اضاع عدد من اللاعبين اهدافا بالجملة.
• النقطة جيدة ولكن الفوز كان سيمنح الهلال بطاقة العبور مباشرة.
• وآداء مباراة ناكانا في الجولة الاخيرة للواجب فقط.
• سيعيش الجميع على اعصابه حتي موعد المباراة القادمة.
• كل ذلك بسبب التحكيم الافريقي الظالم.
• الهلال مع الكوكي حاجة تانية.
• يستحق التونسي الاشادة.
• نحن الهلال بنريدو جد.
(صمت اخير) ..
• لومني مستني الملام
• ياسلام عليك ياسلام
• يا حلو السكوت مرات كلام
• وعدم الملام هو كمان ملام
• ياسلام عليك ياسلام
كانت هذه تفاصيل خبر سرقة جهود الأقمار في عز النهار ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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