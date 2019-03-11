فتش عنها !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> أي المرأة..

> وهي مقولة قديمة تثبت بعض الوقائع صحتها..

> ونعني الوقائع التي دخلت التاريخ لاقترانها ببعض المشاهير..

> فنابليون – مثلاً – كان يعاني عجزاً مع النساء..

> أو كما قال بعض خصومه من معاصريه : حاول غزو المرأة… ففشل..

> فقرر- كتعويض نفسي – غزو العالم…. فنجح..

> ولولا إصراره على غزو روسيا لكان النجاح كاملاً، ربما..

> وكارل يونغ كان تلميذ فرويد في مجال علم النفس..

> فلما اختلف معه قيل إن السبب هو رفضه لنظريته عن عامل الجنس..

> بينما السبب الحقيقي يعود إلى عامل الجنس هذا..

> فقد جعله أسير امرأة كان يعالجها… إلى حد خوض علاقة محرمة معها..

> وعلم فرويد بهذه العلاقة، وخيانته لزوجته..

> فلما عاب على تلميذه غلبة شهوة الجنس عليه اعتزله يونغ..

> ثم تبنى نظرية جديدة أبعد عنها عامل الجنس الفرويدي..

> وفي أحد نهايات كأس العالم – بين فرنسا والبرازيل – كان رونالدو متفرجاً..

> ولم يحرز حتى من أنصاف الفرص كما هي عادته..

> وبعض الفرص هذه لو وجدها (رمضان عجب) لسجل منها أهدافاً (عجبا)..

> وانهزمت البرازيل جراء (حالة) رونالدو..

> فهو كان يبدو (تور الله في برسيمه) داخل الملعب، ويبحلق صوب المدرجات..

> ولكن خطيبته لم تكن في المدرجات، وهو يعلم ذلك..

> فقد افتعلت معه مشكلة، وأقسمت ألا تحضر المباراة لتشجيعه كعادتها..

> والمشكلة كانت بفعل غيرة من امرأة..

> والفيلسوف شوبنهاور تسببت امرأة في شيئين لازماه طوال حياته..

> كراهيته للنساء، وتمسكه بنظرية (الإرادة)..

> والشيئان هذان مرتبطان ببعضهما البعض ارتباطاً وثيقاً..

> ففي كتابه (الحياة كإرادة وفكرة) يمقت قوة الإرادة لدى الحياة..

> الإرادة التي تحرك غريزة الجنس بغرض التناسل..

> وتفرض على الرجال – من ثم – الاقتران بالنساء لهذا الغرض..

> أو كما كان يقول (بهذا المخلوق الغريب مقوس الساقين)..

> وتتمدد نظريته هذه لتُختزل في عبارة (كل الذكور أجمل من الإناث)..

> الطاؤوس… الديك… الأسد… الحصان… الغزال… الرجل..

> ولكن إرادة الحياة تدفع بالذكور- دونما وعي – تجاه الإناث لحفظ الجنس..

> والمرأة هذه لم تكن سوى والدته التي احتقرته..

> ودفعته يوماً من أعلى السلم – وهو صغير – أمام ضيوفها (المشهورين)..

> ثم صاحت فيه (عمرك ما ح تكون مشهور زيّهم)..

> ولم يصبح (زيّهم) بالفعل، وإنما تجاوزهم… وطبقت شهرته الآفاق..

> أما هي فقد كانت (غريبة… مقوسة الساقين)..

> ونكسة حزيران – يونيو – كان وراءها المشير عبدالحكيم عامر..

> والمشير كان وراءه حفل راقص ليلة الهجوم الجوي..

> والحفل وراءه (برلنتي) !!.