التمكين في زمن الطوارئ.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعد ثلاثين عاماً من التمكين لطفلها المُدلل «المؤتمر الوطني»، بدت الحكومة تتحسس صدرها لتمنع عنه «الثدي» الذي ظل يرضع منه لبناً خالصاً على مدى ثلاثة عقود دون وجه حق، ومع ذلك وأخيراً أعلن النظام حالة «الفطام» وحالة الطوارئ في ليلة الثاني والعشرين من فبراير، فهي طوارئ من أجل الفطام ومن أجل محاربة الفساد الذي لا أصفه إلا كما وصفة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم، وهي خطوة، ـ أي حالة الفطام ـ قابلها بعض الناس بالتصفيق والارتياح، فيما نظر إليها آخرون على أنها مسرحية أخرى على شاكلة «اذهب أنت للقصر رئيساً وسأذهب أنا للسجن حبيساً»..

فأما الذين أحسنوا الظن في النظام فقد ارتابوا بفعل بعض الولاة الذين أبقوا ذات الحكومات السابقة في وضعها كما هي، بمعنى أن «التمكين» للمؤتمر الوطني لم يزل كما هو، (وكأنك يا زيد ماغزيت).. وأما المرتابون إزاء أي فعل تقوم به الحكومة وحزبها «المدلل»، فقد ازدادوا يقيناً بأن شيئاً لم يتغير.. وبمناسبة هذه «المناسبة « تنامى إلى علمي أن إحد الولاة استعان بـ «والٍ» قديم جداً كان قد أدمن الفشل في ولايته التي استمر في سُدة حكمها عشُر سنواتٍ كالحات، وقد فشلت فيها كل مشاريع التنمية، والآن يتردد بقوة أن الرجل وهو مؤتمر وطني كامل الدسم، أصبح المستشار المؤتمن في كل شيء، وسنتابع وننتظر ونفيد..(طيب في تمكين أكتر من كدى يا أخوانا)؟!..

يقيني أن (غول) التمكين سيقضي على كل ما بدا للناس على أنه (إشراقات) بدت معها الدولة كأنها صحت من نوم عميق واستفاقت على هدى ورشاد، وكأن الفساد الذي تحاربه الحكومة الآن بضراوة اكتشفته للتو..!!

أعود وأقول ما لم تقضِ الدولة كلياً على سياسة «التمكين»، سيظل الفساد باقٍ كما هو، فالتمكين كان ولايزال هو مدخل الفساد، وستظل التشوهات والاختلالات التي دمرت اقتصاد بلادنا وفرقت دمه بين قبائل التهريب والتجنيب والتخريب، ستظل كما هي.. ألمح رغم كل شيء أن سياسة التمكين التي يقال أنها خرجت بالباب، عادت الآن في بعض الولايات بـ»الشباك».. سياسة التمكين بدت تطل برأسها رغم «الفطام المزعوم»، أرجو أن يخيب ظني هذه المرة.. إن الحقيقة التي لا مراء حولها أن المؤتمر الوطني أفسد الحياة السياسية بكثير من الممارسات السيئة كالتمكين والمحسوبية، وما لم تبعده الدولة عن الممارسة السياسية إبعاداً كاملاً، فلن تقنع أحداً بأن الخطوات التي تمت هي خطوات حقيقية، وستظل العقرب في «نتحيها»، وسيظل الفساد متربعاً على عرشه المنيع، لأن التمكين هو الحبل السُّري الذي يتغذى منه الفساد.. اللهم هذا قسمي فيما أملك..

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