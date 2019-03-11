رئيس المجلس الوطني لجنوب السودان يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، رئيس المجلس الوطني جنوب السودان، على رأس وفد رفيع في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عدد من المسؤولين.

قالت مصادر مطلعه بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات رئيس المجلس الوطني بجنوب السودان، والوفد المرافق له وعدده 15 مسؤولا، على متن الرحلة المصرية القادمة من جوبا، من خلال استراحة كبار الزوار.