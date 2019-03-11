برشلونة يتحرك لحسم صفقة الموسم

قررت إدارة نادي برشلونة الإسباني، تسريع خطواتها، في ملف التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت، نجم أياكس أمستردام، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اللاعب الهولندي، يحظى بمتابعة كبار أوروب مثل بايرن ميونيخ وليفربو ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وبرشلونة، ويوفنتوس، ولكن قائد فريق أياكس فضل الانضمام للبلوجرانا، على حساب العملاق الإيطالي اليوفي.

دي ليخت أصيب بالاحباط بعد انضمام المدافع الفرنسي جان كلاير توديبو لصفوف برشلونة، ولكن مع مرور الوقت وبعد تصريحات قيادات البلوجرانا التي أبرزت اهتمامهم بمتابعته، انتعشت أمال المدافع الهولندي مرة أخرى في ارتداء قميص النادي الكتالوني.

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يتحلى مدافع أياكس الحالي، بثقة كبيرة للغاية في قدرته على حجز مكان له في التشكيلة الأساسية لبرشلونة واللعب بجوار المدافع الإسباني المخضرم، جيرارد بيكيه.

مينو رايولا، الذي يدير أعمال دي ليخت، قال إنه لا يمكن التنبؤ بما يحدث، ولكن إذا كانت الصحف الكاتالونية الرئيسية تكتب اليوم فإن الهولندي سيذهب إلى برشلونة، خلال الفترة المقبلة.

العلاقات الممتازة بين برشلونة وأياكس، دفعت إدارة البلوجرانا، لتسريع فكرة التعاقد مع دي ليخت في غضون الشهر المقبل، لتجنب المفاجآت غير السارة.