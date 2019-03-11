8 مواجهات حاسمة تنتظر ليفربول ومانشستر سيتى فى الدوري الإنجليزي

انحصر سباق المنافسة على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بين فريقى ليفربول ، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ومانشستر سيتى قبل 8 أسابيع على نهاية المسابقة.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 74 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على ليفربول صاحب المركز الثاني.

مواجهات متوازنة تنتظر ليفربول فى المراحل المقبلة من مسابقة الدوري الإنجليزى، حيث يلتقى الجولة المقبلة مع "فولهام، توتنهام، ساوثهامبتون، تشيلسي، كارديف سيتي، هدرسفيلد تاون، نيوكاسل يونايتد، وولفرهامبتون" على الترتيب.

فى حين يلتقى مانشستر سيتى مع "مانشستر يونايتد، فولهام، كارديف سيتى، كريستال بالاس، توتنهام، بيرنلى، ليستر سيتى، وبرايتون" على الترتيب.

ويتطلع محمد صلاح لقيادة ليفربول للحصول على لقب الدورى الإنجليزى للمرة الأولى منذ عام 1990، والعودة من جديد لحصد الألقاب الجماعية مع أندية أوروبا بعد غياب، بجانب الاحتفاظ بلقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالى.