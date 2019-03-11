الدنمارك تعتزم حظر تبرعات الحكومات الأجنبية للمساجد

ذكرت صحيفة كريستيليخت داجبلاد المسيحية، أن الحكومة الدنماركية، بدعم من حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف ، تعد تشريعا لحظر تبرعات السلطات الأجنبية للمجتمعات والمؤسسات الدينية.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك، اليوم، أنه سيتم تنفيذ القانون إذا ما تم تقييم التبرعات بأنها تشكل تهديدًا أمنيًا وتقوض الحريات الأساسية والديمقراطية في الدنمارك، كما سيشمل الحظر القروض، والهدايا، والتبرع بالمعدات، والمساعدات المالية للموظفين، وحتى التوظيف.

ووفقاً للصحيفة، يعد الدعم الكبير للمساجد من دول، مثل قطر وتركيا أحد الأسباب الرئيسية للحظر.

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وقال مارتن هنريكسن المتحدث بإسم حزب الشعب الدنماركي "لقد شعرنا بالإحباط الشديد من نماذج المساجد الممولة من الخارج.. وأنا متأكد من أن حظر التبرعات الأجنبية سيوقف التدفقات النقدية.

وفي السنوات الأخيرة، كانت هناك عدة أمثلة على الاستثمارات التركية البارزة في المساجد في جميع أنحاء الدنمارك، وتشمل أبرز الأمثلة روسكيلد وهولبيك، وكلاهما أثار جدلاً.

وجادل حزب الشعب الدنماركي بأن الدنمارك بحاجة إلى "مزيد من الصناعة، وليس المساجد، واعتبر أن تقاضى الأئمة رواتب من تركيا "مشكلة".

كما لا تزال قطر مستثمرًا كبيرًا آخر في المساجد على الأراضي الدنماركية، ويعتقد أن الدولة الخليجية الغنية بالنفط تبرعت بنحو 100 مليون كرونة دنمركية "15 مليون دولار" لبناء مسجد كبير في حي نوريبرو بكوبنهاجن الذي افتتح في عام 2014.