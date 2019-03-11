روسيا تعلن عن زيادة قوتها العسكرية في القرم

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن روسيا زادت قواتها العسكرية في القرم من أجل الدفاع عن شبه الجزيرة ومصالح روسيا في البحر الأسود.
وقال شويغو في اجتماع موسع للجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي: "تعزيز قوام القوات في شبه جزيرة القرم، والذي بدوره سيضمن حماية أراضي شبه الجزيرة ومصالح روسيا في البحر الأسود".
ويذكر في هذا السياق أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، في وقت سابق، عقب إعلان أوكرانيا فرض قانون الطوارئ، بعدما احتجزت موسكو 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، أنها ستنشر قريباً أنظمة صواريخ أرض جو جديدة، في شبه جزيرة القرم.
وتجدر الإشارة إلى أن إقليم شبه جزيرة القرم عاد إقليمياً روسيا فيدراليا، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/آذار 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وصوتت الأغلبية لصالح الانفصال عن أوكرانيا، والانضمام إلى روسيا.
وتعتبر أوكرانيا من جانبها، شبه جزيرة القرم، جزءا من أراضيها وتم احتلالها من قبل روسيا مؤقتاً.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مراراً بأن الاستفتاء في شبه جزيرة القرم، يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
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