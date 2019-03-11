الرئيس الإسرائيلى بمناسبة الذكرى الـ40 للسلام مع مصر: العرب ليسوا مواطنين درجة ثانية

تحدث الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بمناسبة الذكرى الـ 40 عاما من السلام مع مصر، ضد "الخطاب غير المقبول" تجاه العرب، مشدداً على أن "جميع المواطنين متساوون في صندوق التصويت.
ووفقاً لوكالة هاآرتس، قال ريفلين صباح الإثنين، إن عرب إسرائيل ليسوا "ناخبين من الدرجة الثانية"، وأنه لا يوجد مواطنون من الدرجة الأولى في البلاد.
وأدلى ريفلين بهذه التصريحا،ت في رد على تعليق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال فيه إن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وحده.
وقال ريفلين إن من يؤمنون بواجب دولة إسرائيل أن تكون دولة يهودية وديمقراطية بمعنى الكلمة، يجب أن نتذكر أنه في دولة إسرائيل هناك حقوق متساوية كاملة لجميع المواطنين في البلاد.
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